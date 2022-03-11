Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны

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Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.

По результатам исследования, микроэлементы в составе грунта могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. Ученые исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов пояснил, что в основе лунной почвы присутствуют реголит. Он в свою очередь содержит в себе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта. Таким образом, в случае длительного контакта, он способен оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов.

Ранее научный обозреватель Николай Гринько рассказал, какие неприятности может принести космический мусор на Луне. Количество рукотворных аппаратов в космосе растет, уследить за каждым обломком невозможно. Когда-нибудь это может привести к тому, что человечество превратит Луну в космическую свалку, а то и вовсе получит "ответный привет" в виде внепланового астероида.