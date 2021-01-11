Российского космонавта Бабкина вывели из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65

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Межведомственная комиссия приняла решение вывести космонавта-испытателя Андрея Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65. Россиянин должен был отправиться на Международную космическую станцию в апреле, заявили ТАСС представители "Роскосмоса".

По данным российской корпорации, решение принималось согласно предписанию главной медицинской комиссии. Как добавили в "Роскосмосе", на орбиту в качестве бортинженера отправят космонавта-испытателя Олега Артемьева.

В ноябре 2020 года Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, почему могли появиться трещины на МКС. Данную ситуацию с трещиной генеральный директор "Роскосмоса" охарактеризовал как "муху, которую раздули из слона".