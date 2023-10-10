Космонавты РФ Кононенко и Чуб выйдут в открытый космос 25 октября

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Замначальника ЦПК имени Юрия Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб выйдут в открытый космос 25 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

Плановый выход в открытый космос будет осуществлен по отечественной программе с борта Международной космической станции.

"Его совершат участники 70-й длительной экспедиции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко и Николай Чуб", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вопрос участия российской стороны в проекте МКС после 2028 года будет решаться, исходя из технического состояния последней. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов уточнил, МКС рано или поздно должна будет прекратить свое существование.

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