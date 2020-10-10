Ученые нашли три новых симптома заражения COVID-19

16:20
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Британские ученые обнаружили три новых симптома заражения коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям.
К ним отнесли боль в мышцах, волдыри на ногах и повышенную утомляемость. Ученые подчеркнули, что степень выраженности этих симптомов зависит от возраста и особенностей организма.
В Великобритании в настоящий момент официально проявлениями COVID-19 считаются продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, а также высокая температура. Новые симптомы решили не вносить в список индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки. За минувшие 24 часа в мире зарегистрировали более 350 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Общая численность выявленных заражений COVID-19 составила 36,36 миллиона человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: