Ученые нашли три новых симптома заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Британские ученые обнаружили три новых симптома заражения коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям.

К ним отнесли боль в мышцах, волдыри на ногах и повышенную утомляемость. Ученые подчеркнули, что степень выраженности этих симптомов зависит от возраста и особенностей организма.

В Великобритании в настоящий момент официально проявлениями COVID-19 считаются продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, а также высокая температура. Новые симптомы решили не вносить в список индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки. За минувшие 24 часа в мире зарегистрировали более 350 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Общая численность выявленных заражений COVID-19 составила 36,36 миллиона человек.