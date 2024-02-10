Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

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Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего и отслеживает тенденции развития вооружений. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Глава РАН отметил, что спецоперация – это современный военный конфликт, в котором постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы.

"И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия", – заявил он.

По его словам, сейчас выполняется "оборонная" подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021 – 2030 годы. Красников отметил, что эта работа ведется совместно с силовыми структурами, со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с руководителями технологических направлений РАН.

Ранее Владимир Путин сообщил, что государственные расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей.

Путин рассказал, что РФ занимает одно из ведущих мест в мире по объему государственных расходов на науку.

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