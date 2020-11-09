Ученые выяснили, как музыка вызывает мурашки на коже

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Французские неврологи из Университета Франш-Конте заинтересовались феноменом возникновения мурашек на коже от прослушивания любимой песни. С помощью анализа мозга они решили выяснить, из-за чего это происходит, сообщает Meddaily.

Специалисты просканировали мозг 18 человек, у которых регулярно наблюдалось данное явление во время прослушивания любимых композиций. Когда у добровольцев пробегали мурашки, ученые фиксировали активность в области мозга, участвующей в обработке эмоциональной информации, и области, которая отвечает за управление движением. Также была замечена активность в участке мозга, участвующем в обработке звуков и восприятии музыки.

По словам специалистов, данные области отвечают за запуск дофамина – гормона хорошего настроения. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность указанных зон мозга вызывает ощущение мурашек, объяснили эксперты.

Ранее россияне рассказали о своих музыкальных предпочтениях. Выяснилось, что более трети из них (36%) предпочитают эстрадную музыку. Чаще всего ее слушают женщины (46%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (42%).