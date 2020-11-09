Ученые выяснили, как музыка вызывает мурашки на коже

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Французские неврологи из Университета Франш-Конте заинтересовались феноменом возникновения мурашек на коже от прослушивания любимой песни. С помощью анализа мозга они решили выяснить, из-за чего это происходит, сообщает Meddaily.
Специалисты просканировали мозг 18 человек, у которых регулярно наблюдалось данное явление во время прослушивания любимых композиций. Когда у добровольцев пробегали мурашки, ученые фиксировали активность в области мозга, участвующей в обработке эмоциональной информации, и области, которая отвечает за управление движением. Также была замечена активность в участке мозга, участвующем в обработке звуков и восприятии музыки.
По словам специалистов, данные области отвечают за запуск дофамина – гормона хорошего настроения. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность указанных зон мозга вызывает ощущение мурашек, объяснили эксперты.
Ранее россияне рассказали о своих музыкальных предпочтениях. Выяснилось, что более трети из них (36%) предпочитают эстрадную музыку. Чаще всего ее слушают женщины (46%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (42%).
Музыка в московском метро продолжает звучать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: