Астрономический институт МГУ проведет открытые наблюдения за звездами 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астрономические наблюдения за звездным небом пройдут в Государственном астрономическом институте имени Штернберга (ГАИШ) МГУ 12 октября. Мероприятие организовано в рамках фестиваля "Наука 0+", сообщила пресс-служба вуза на сайте.

В рамках фестиваля для всех желающих также состоятся научно-популярные лекции "Что мы знаем о центральных черных дырах галактик?" и "Отчего на Солнце вспышки?". После этого посетители отправятся на экскурсию, где через телескопы будут наблюдать за звездным небом.

Посмотреть на звезды получится только в случае безоблачной погоды, объяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год. Сейчас она находится на стадии разработки.

Изначально запустить ракету, разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", планировалось в декабре следующего года. Ожидалось, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут отправить в космос.