Оглашение победителей Нобелевской премии по химии. Прямой эфир

В Швеции продолжается Нобелевская неделя. Сейчас проходит церемония оглашения победителей Нобелевской премии по химии.

Днями ранее названы лауреаты по медицине и физике. 10 октября станут известны имена обладателей премии по литературе. В пятницу, 11 октября, назовут лауреата премии мира. 14 октября определится обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую учредил Государственный банк Швеции.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря – в день кончины основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в прошлом году составила девять миллионов шведских крон. Это чуть менее 950 тысяч долларов.