Российский аппарат впервые спустили на дно Марианской впадины

Фото: Фонд перспективных исследований

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Мариинской впадины. Об этом сообщает РИА Новости.

В Фонде перспективных исследований рассказали, что устройство достигло конечной точки маршрута в 22:34 пятницы, 8 мая. Датчики показали, что аппарат опустился на глубину 10 028 метров.

"В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko и Nereus, аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи", – подчеркнули организаторы операции.

Автономный аппарат спустили на дно, чтобы провести фото- и видеосъемку морского дна, а также изучить параметры морской среды. Кроме того, на глубину 10 километров спустили вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов", – отметили в фонде.

