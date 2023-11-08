Погода не позволит москвичам увидеть покрытие Венеры Луной 9 ноября – астроном

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Жители столицы не смогут наблюдать, как Венера скроется за Луной, так как этому помешают погодные условия, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, Венера начнет "заходить" за Луну днем 9 ноября, полностью скроется за ней в 13:00, а выйдет уже в 14:15 по московскому времени.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария При ясном голубом небе можно даже невооруженным глазом наблюдать, как небольшая яркая точка Венеры постепенно полностью спрячется за тонкий серп убывающей сейчас Луны. Ведь наш спутник не стал меньше от того, что мы перестали видеть большую его часть.

Однако в Москве сейчас облачно, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. При такой погоде явление на дневном небе разглядеть будет крайне сложно, отметила астроном.

Она добавила, что явление можно будет наблюдать на территории западной части России, а также в Европе, Гренландии, Африке, Азии и даже на Шпицбергене. Лучше, конечно, разглядеть все получится через бинокль или телескоп, даже любительский, заключила Рублева.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что Солнце, вопреки популярному представлению, не желтое, а почти белое. А желтым оно кажется людям из-за того, что его свет рассеивается в земной атмосфере.