Ученые рассказали о безопасной для здоровья дозе алкоголя

8 августа, 10:09
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Ученые из Кембриджского университета выяснили, какую дозу употребления алкоголя можно считать безопасной для здоровья, сообщает издание The Lancet.
В исследовании приняли участие 600 тысяч человек из 19 стран. Ученые подсчитали количество употребляемого этими людьми алкоголя в условных единицах – "дринках".
В итоге безопасной дозой для здоровья человека назвали объем в 14 "дринков" в неделю, что равняется шести бокалам вина или шести кружкам пива.
При этом между приемами алкоголя необходимо делать перерыв в пару дней. Однако такой способ пития все равно скажется на длительности жизни, считают ученые.
Те, кто регулярно пьет 18 и более "дринков" в неделю, сокращают продолжительность своей жизни в среднем на пять лет.
Употребление от 10 до 15 еженедельно укорачивают жизнь на 1−2 года, 5−10 "дринков" в течение семи дней отнимают полгода жизни.
Ранее ученые заявили, что отказ от алкоголя опасен для здоровья, как и алкоголизм. Результаты многолетних исследований показали, что трезвенники рискуют стать жертвой деменции.
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