Ученые выяснили, какой вкус во рту толкает человека на риск

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Кислый вкус может сильнее всего сподвигнуть человека на рискованное поведение, к такому выводу пришли ученые из Сассекского университета.
Они решили проверить, как на предрасположенность к риску влияют пять базовых вкусов: сладких, соленый, кислый, горький и умами.
Исследователи провели эксперимент, к которому присоединились 70 британцев и 71 вьетнамец. Такой состав позволил учесть влияние культурного фактора, сообщает Scientific Reports.
Участники ответили на вопросы, оценивающие импульсивность и предрасположенность к поиску острых ощущений. Затем им дали выпить 20 миллилитров жидкости с одним из пяти вкусов.
После этого респонденты принялись играть в специальную игру. На экране перед ними появлялся воздушный шарик, который надувается от нажатия мышки. От величины шарика зависит денежное вознаграждение игроков. При этом он может лопнуть и лишить участника всей суммы.
Оказалось, что на шарик кликали чаще всего те, кто выпил кислую жидкость. Британцы нажимали примерно 40 раз, это на 39% чаще, чем от сладкой жидкости, а вьетнамцы – 51 раз. В среднем все, кто чувствовал кислый вкус, зарабатывали больше денег.
Ранее ученые рассказали, что сделать коллективные действия результативнее почти в полтора раза может чашка кофе, выпитая перед работой.
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