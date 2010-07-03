Специалисты назвали главную опасность солнцезащитного крема

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Солнцезащитный крем может нанести вред организму из-за вещества оксибензон, которое способно повредить гормональные структуры у человека. К такому выводу пришли американские специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), пишут "Дни.ру".

Они провели исследование, посвященное влиянию на организм активных компонентов солнцезащитного крема. В исследовании приняли участие 23 добровольца. Они пользовались средствами по инструкции на этикетках.

Результаты анализа крови показали, что использование солнцезащитного крема повысило концентрацию оксибензона. В крови испытуемых она достигала 209,6 нанограмма на миллилитр, а нормой является 0,5 нанограмма на миллилитр.

В конце апреля специалисты Росздравнадзора пресекли нелегальную продажу препаратов с плацентой человека на выставке индустрии красоты в Москве. Сотрудники вместе с полицией провели проверку. Эксперты провели контрольную закупку наружных кремов, сывороток и препаратов, в состав которых входит плацента человека. Как выяснилось, они были "ввезены на территорию РФ нелегально".

