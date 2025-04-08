Скончалась одна из первооткрывателей кометы Чурюмова – Герасименко

Фото: Фотохроника ТАСС/Сергей Жуков

Астроном Светлана Герасименко скончалась на 81-м году жизни 8 апреля. Об этом сообщается на странице Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В институте также отметили, что утрата такого специалиста – тяжелый удар для науки страны и особенно для отечественной астрономии.

О причинах смерти не говорится.

Герасименко родилась в 1945 году в поселке Барышевка Киевской области в семье учителей. В 1968 году она окончила кафедру астрономии Киевского университета, после чего поступила в аспирантуру. В сентябре 1969 года в Алма-Ате вместе с сотрудником Главной астрономической обсерватории НАН Украины Климом Чурюмовым наблюдала комету Комас-Сола. Они сделали фото, на котором оказалась еще одна комета, получившая название Чурюмов – Герасименко.

В 1973 году астроном уехала в Душанбе. До последних дней жизни работала научной сотрудницей Института астрофизики Таджикистана.

2 марта 2004 года Герасименко вместе с Чурюмовым была на космодроме Куру во Французской Гвиане при запуске европейского межпланетного зонда "Розетта", отправившегося к комете, названной их именем.



Также ее именем назван астероид (3945) Герасименко, который в 1982 году открыл советский астроном Николай Черных.