Москвичи смогут увидеть звездопад Драконид в ночь на 9 октября

Фото: depositphotos/raspirator

Звездопад Драконид будет виден в небе с 8 на 9 октября. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Максимума явление достигнет вечером 8 октября и в ночь на 9 октября. Ученые ожидают от 5 до 15 метеоров в час, однако у Драконидов случаются всплески и до 100–400 метеоров в час.

По данным планетария, звездопад будет на пике активности около 16:00 8 октября.

"Метеоры Драконид – очень медленные, желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других "встречных" потоков", – говорится в сообщении.

Название Дракониды произошло от созвездия Дракон, в котором располагается радиант метеорного потока. При этом радиантом является точка в небе, откуда вылетают метеоры, добавили в планетарии.

Между тем в Московском планетарии рассказали, что комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) достигнет максимальной яркости в начале октября. Увидеть ее можно будет из Северного полушария Земли с 12-го числа. По данным экспертов, комету можно наблюдать между яркими звездами Спика и Арктур.

