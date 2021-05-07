В "Роскосмосе" показали карту падения неуправляемой китайской ракеты

Фото: vk.com/roscosmos

"Роскосмос" показал карту зон возможного падения ступени китайской ракеты Long March 5B, которая сходит с орбиты. Соответствующая запись появилась на странице госкорпорации в соцсети "ВКонтакте".

Согласно публикации, аппарат может войти в атмосферу Земли на одном из восьми витков, сделанных ступенью ночью 9 мая по московскому времени.

Сведения о траектории ступени ракеты собрал и проанализировал Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В течение суток апогей (дальняя от Земли точка орбиты) уменьшился на 18 километров и в настоящее время составляет 267 километров. Перигей (ближняя к Земле точка орбиты) уменьшился на 3 километра – до 156.

Согласно расчетам, объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном.

Ранее сообщалось, что падение второй ступени ракеты-носителя CZ-5B, которая вывела базовый модуль Tianhe будущей китайской модульной космической станции на орбиту, может произойти 8 мая.