Опубликовано первое фото вышедшей из-под контроля китайской ракеты "Чанчжэн-5"

Фото: virtualtelescope.eu

В Сети появилась первая фотография китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5"), вышедшей из-под контроля после запуска. Об этом сообщает "Газета.ру".

На фото изображена ракета-носитель, которая находится на высоте примерно 700 километров. Выглядит она как светящийся огонек. Несмотря на то что Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, небо было светлым.

Специалисты отметили, что телескопу удалось отследить объект. Длина корпуса 22-тонной ракеты достигает 30 метров, а диаметр – порядка пяти метров.

Ранее стало известно, что в ближайшие выходные на Землю может упасть китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая после запуска вышла из-под контроля. Пока не уточняется, в каком именно районе это может произойти.