Обломки китайской ракеты могут упасть на Землю в выходные

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В ближайшие выходные на Землю может упасть китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая после запуска вышла из-под контроля. Пока не уточняется, в каком именно районе это произойдет, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.
"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", – заявил он в эфире CNN.
По его словам, траекторию полета ракеты внимательно отслеживают в Пентагоне. Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл считает, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая.
"За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час", – пояснил он.
Ранее китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" отправилась на орбиту с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции. Китайская станция должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией после советской пилотируемой станции "Мир" и Международной космической станции (МКС).
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