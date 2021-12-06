В Центре имени Гамалеи оценили созданную от коронавируса жвачку

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Жвачка от коронавируса может оказаться полезной, однако она значительно не изменит подходы к лечению COVID-19. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Уже были полоскатели для рта, которые содержали химическое вещество, способное инактивировать вирус. Это все такие безобидные средства, которые полезны", – сказал врач.
Он объяснил, что подобные средства снижают концентрацию вируса в полости рта, и соответственно, вероятность его распространения посредством кашля в разы меньше.
Тем не менее Альтштейн отметил, что принципиально подходы к лечению пациентов с COVID-19 жвачка не изменит, поскольку она способна устранить лишь незначительную часть патогена.
Ранее портал News.ru сообщил, что американские ученые создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне.
За основу исследования был взят белок ACE2, который, как ранее было доказано, способен снизить вирусную нагрузку у людей с тяжелыми болезнями. Его вместе с некоторыми другими соединениями, улучшающими проникновение белка через слизистые, включили в состав жвачки.
В итоге после результатов анализа мазков добровольцев ученые пришли к выводу, что их изобретение способно препятствовать проникновению SARS-CoV-2 в клетки организма.
Ученые в США создали жвачку для защиты от коронавируса
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