В Центре имени Гамалеи оценили созданную от коронавируса жвачку

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Жвачка от коронавируса может оказаться полезной, однако она значительно не изменит подходы к лечению COVID-19. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Уже были полоскатели для рта, которые содержали химическое вещество, способное инактивировать вирус. Это все такие безобидные средства, которые полезны", – сказал врач.

Он объяснил, что подобные средства снижают концентрацию вируса в полости рта, и соответственно, вероятность его распространения посредством кашля в разы меньше.

Тем не менее Альтштейн отметил, что принципиально подходы к лечению пациентов с COVID-19 жвачка не изменит, поскольку она способна устранить лишь незначительную часть патогена.

Ранее портал News.ru сообщил, что американские ученые создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне.

За основу исследования был взят белок ACE2, который, как ранее было доказано, способен снизить вирусную нагрузку у людей с тяжелыми болезнями. Его вместе с некоторыми другими соединениями, улучшающими проникновение белка через слизистые, включили в состав жвачки.

В итоге после результатов анализа мазков добровольцев ученые пришли к выводу, что их изобретение способно препятствовать проникновению SARS-CoV-2 в клетки организма.

