MNRAS: ученые из Сеула рассказали о риске "схлопывания" Вселенной

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Ученые из Сеула предупредили о риске "схлопывания" Вселенной. Их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В нем астрономы из сеульского университета Енсей поставили под сомнение теорию об ускоренном расширении Вселенной, которая получила Нобелевскую премию по физике в 2011 году. Они предположили, что расширение Вселенной замедляется и произойдет "большое сжатие".

Согласно этой теории, она "схлопнется" до начального состояния перед Большим взрывом, в результате которого и была создана. Некоторые также считают, что цикл взрыв-сжатие будет продолжаться вечно.

При этом теория "большого сжатия" считается опровергнутой из-за полученных в ходе наблюдений данных. Считалось, что сила гравитации замедляет расширение Вселенной, стягивая галактики обратно друг к другу. Позже наблюдения за сверхновыми типа la показали обратное, так как они были более тусклыми, чем ожидается для замедления расширения Вселенной. Для объяснения этого была введена гипотеза о существовании темной энергии, которая противодействует гравитации.

После оценки возраста 300 галактик-хозяев астрофизики из Сеула пришли к выводу, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, означающие, что они образуют в среднем более слабые сверхновые. С учетом этих различий Вселенная действительно расширяется, но с замедлением, а темная энергия постепенно ослабевает.

Профессор Янг-Вук Ли, руководивший исследованием, заявил The Guardian, что это показывает, что темная энергия эволюционирует со временем гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Отмечается, что работа может быть встречена со скепсисом, но ранее международная коллаборация DESI пришла к схожим выводам, так как нашла доказательства тому, что темная энергия со временем меняется.

"Прошло 27 лет с момента открытия темной энергии и ускоряющейся Вселенной. Однако было сделано ключевое предположение, которое оказалось неверным. Это все равно что застегивать рубашку с неправильно застегнутой первой пуговицей", – указал ученый.

Ранее Центр малых планет официально объявил, что новый космический объект, обнаруженный крымским астрономом Геннадием Борисовым, является кометой. Этот объект стал 16-й кометой по счету в карьере Борисова.

