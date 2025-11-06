Центр малых планет подтвердил открытие кометы C/2025 V1

Фото: depositphotos/magann

Центр малых планет официально объявил, что новый космический объект, обнаруженный крымским астрономом Геннадием Борисовым, является кометой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель подмосковной обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" в Архызе Стас Короткий.

"Вышел циркуляр Цента малых планет MPEC 2025-V40, в котором сообщается, что новой комете присвоено обозначение C/2025 V1 (Borisov)", – сказал ученый.

Этот объект стал 16-й кометой по счету в карьере Борисова, отметил Короткий, поздравив коллегу с новым открытием. Специалист объяснил, что не сомневался в существовании кометы, но для официального подтверждения нужно было обработать данные обсерваторий из разных частей Земли. Короткий подчеркнул, что в сборе данных приняли участие сразу два телескопа обсерватории "Астроверты".

Комета Борисова пройдет перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку орбиты 16 ноября на расстоянии 0,462 астрономической единицы от светила, что сравнимо с расстоянием Меркурия от Солнца.

Сама комета долгопериодическая, имеет вытянутую параболическую орбиту с наклоном плоскости 112,6 градуса, то есть она почти перпендикулярна плоскости орбит планет Солнечной системы. Блеск космического объекта составляет около 10 звездной величины, что позволяет увидеть комету в телескопы на многих обсерваториях.

