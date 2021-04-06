РХТУ имени Менделеева и ГК "Микрон" подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба МХТИ им Менделеева

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и группа компаний "Микрон" подписали соглашение о сотрудничестве. По словам ректора РХТУ Александра Мажуги, это ускорит научные разработки в микроэлектронике и расширит контакты между высшей школой и предприятием.

Глава вуза напомнил, что текущий год объявлен в России Годом науки и технологий, поэтому перед учеными стоит задача по укреплению научного потенциала в стране.

"Мы понимаем, что это – системная работа, которая рассчитана на годы. С одной стороны, необходимо развивать исследовательскую инфраструктуру, создавать научные центры, а с другой – наладить прочное сотрудничество высшей школы с предприятиями", – сказал он.

По мнению ректора, от российской высшей школы увеличилось количество предложений по инновационным решениям, востребованным в промышленности.