06 марта, 10:31Наука
Ученые выяснили, что семь банок колы в неделю повышают риск развития болезни сердца
Фото: depositphotos/andrebanyai
Употребление семи банок диетической колы в неделю увеличивает вероятность развития фибрилляции предсердий. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на зарубежные СМИ, где приводятся результаты исследования китайских ученых.
В материале объясняется, что это заболевание, от которого в США и Великобритании умирают десятки тысяч человек каждый год. Оно выражается в нарушении сердечного ритма.
Специалисты обследовали 200 тысяч пациентов, у которых ранее не было проблем с сердцем. Через 10 лет состояние их здоровья вновь проанализировали.
Ведущий автор исследования Нинцзянь Ван обратил внимание, что у тех, кто выпивает за неделю более 2 литров диетической колы, появилась склонность к развитию фибрилляции предсердий – на 20% выше, чем у тех, кто не употребляет этот напиток.
"Основываясь на этих результатах, мы рекомендуем людям по возможности уменьшить количество искусственно подслащенных напитков или даже избегать их употребления", – подчеркнул он.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай рассказал, что интенсивная резкая боль за грудиной, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость являются симптомами острой формы ишемической болезни сердца.
Специалист добавил, что заболевание появляется из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов.
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