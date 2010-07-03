ПДД и ГАИ хотят создать в космосе

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В РАН предложили установить правила движения в космосе, передает ТАСС. По словам ученых, ПДД нужны на околоземной орбите, где скопились тысячи спутников разных стран.

"Космос переполнен объектами, и необходимы правила движения в космосе, такие же, как задает ГАИ на Земле", – заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на заседании 6 марта. Эти правила будут разработаны международными организациями и станут обязательными для всех стран, пояснил ученый.

По словам Зеленого, ранее идея ввести национальные правила космического трафика прозвучала в США. Однако такая инициатива игнорирует другие страны и поэтому "противоречит законам о деятельности государств в космосе, законам об использовании Луны и других небесных тел в космосе", считает представитель РАН.

По информации NASA, сейчас на орбите насчитывается свыше 2,2 тысячи действующих и более пяти тысяч отслуживших космических аппаратов. Кроме того, движение затрудняют 14 тысяч фрагментов космического мусора.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут построить первый в России частный космодром для туристических полетов. Его строительство, по предварительным данным, обойдется в 40 миллионов долларов.