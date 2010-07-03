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10:42

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

наука технологии

10:42

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В Нижегородской области планируют построить первый в России частный космодром. Власти региона и компания "КосмоКурс" подписали предварительное соглашение по этому вопросу, сообщил ТАСС источник, близкий к областной администрации.

По его словам, регион заключил предварительное соглашение, которое предусматривает взаимодействие в рамках строительства космодрома. "Для этих целей в регионе рассматривается несколько площадок", – уточнил собеседник агентства. Он добавил, что теперь проект необходимо будет согласовать с Роскосмосом и рядом ведомств.

Ранее гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин рассказал о планах создать частный космодром в Центральной России. Он подчеркнул, что компания вела переговоры с несколькими регионами.

Ранее СМИ сообщили, что первый российский туристический космодром могут построить к 2022 году в Татарстане или в Нижегородской области. Проект подразумевает возведение двух стартовых комплексов на территории площадью пять миллионов квадратных метров. Это обойдется в 40 миллионов долларов.

Космодром собираются использовать для туристических полетов на высоту около 200 километров. Участники, прошедшие спецподготовку за 200 тысяч долларов, смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Первый пуск могут провести уже в 2025 году.

наука технологии

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