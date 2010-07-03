Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют построить первый в России частный космодром. Власти региона и компания "КосмоКурс" подписали предварительное соглашение по этому вопросу, сообщил ТАСС источник, близкий к областной администрации.
По его словам, регион заключил предварительное соглашение, которое предусматривает взаимодействие в рамках строительства космодрома. "Для этих целей в регионе рассматривается несколько площадок", – уточнил собеседник агентства. Он добавил, что теперь проект необходимо будет согласовать с Роскосмосом и рядом ведомств.
Ранее гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин рассказал о планах создать частный космодром в Центральной России. Он подчеркнул, что компания вела переговоры с несколькими регионами.
Ранее СМИ сообщили, что первый российский туристический космодром могут построить к 2022 году в Татарстане или в Нижегородской области. Проект подразумевает возведение двух стартовых комплексов на территории площадью пять миллионов квадратных метров. Это обойдется в 40 миллионов долларов.
Космодром собираются использовать для туристических полетов на высоту около 200 километров. Участники, прошедшие спецподготовку за 200 тысяч долларов, смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Первый пуск могут провести уже в 2025 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.