SpaceX перенесла старт грузового корабля Dragon на МКС

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Из-за неблагоприятных погодных условий запуск грузового корабля Dragon на МКС, который должен был состояться 5 декабря, был перенесен. Об этом сообщила компания SpaceX на своей странице в Twitter.

"Запуск CRS-21 был перенесен из-за плохих погодных условий в районе посадки. Его проведут в воскресенье, 6 декабря, в 11.17 по времени Восточного побережья", – говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовик доставит на орбиту материалы для научных экспериментов, а также предметы первой необходимости для экипажа. Он также доставит первый коммерческий шлюзовый модуль Nanoracks Bishop Airlock, который в дальнейшем будет использован для перемещения грузов на станцию.

В ноябре корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции. В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.