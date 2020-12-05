Ученые назвали продлевающие жизнь на десять лет факторы

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Американские ученые сообщили, что увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки. Об этом пишет издание Express со ссылкой на ряд исследований.

В частности, для этого необходимо придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, необходимо снизить уровень стресса и найти хобби, которые приносят радость. Так, у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. При этом в целом они могут жить на 18 процентов дольше.

Также следует отказаться от вредных привычек. В частности, умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни.

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