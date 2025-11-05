Москвичи смогут увидеть самое большое суперлуние вечером 5 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи вечером в среду, 5 ноября, смогут увидеть самое большое в этом году суперлуние. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Исследователь объяснила, что в этот день перед жителями столицы предстанет полная Луна, которая окажется в перигее (в ближайшей к Земле точке орбиты. – Прим. ред.). Во время суперлуния расстояние до земного спутника достигнет 357 тысяч километров, а угловой диаметр лунного диска будет на 14% больше.

При этом яркость лунного диска станет на 30% выше, чем в апогее (в точке орбиты Луны, наиболее удаленной от центра Земли. – Прим. ред.). Также специалист рассказала о возможном усилении эффекта суперлуния в случае, если Луна будет находиться низко над горизонтом. Это произойдет благодаря рефракции атмосферы.

Кроме того, Кравченко не исключила "лунной иллюзии" (когда Луна кажется больше по сравнению с земными объектами на горизонте. – Прим. ред.), а также возможного красноватого оттенка у земного спутника во время восхода.

Помимо этого, специалист рассказала о Плеядах (ярком звездном скоплении. – Прим. ред.), которые москвичи смогут наблюдать вечером 5 ноября неподалеку от Луны.

"Невооруженным глазом оно (Плеяды. – Прим. ред.) похоже на маленький ковшик из шести-семи звезд, но на самом деле состоит из тысяч молодых горячих звезд – голубых гигантов", – отметила Кравченко, уточнив, что 6-го числа Плеяды и Луна почти соединятся.

Ранее астролог Мила Венецианская рассказала, что ноябрьское суперлуние может обострить многие проблемы. По ее словам, возникнут сложности, связанные с финансами, всплывут старые обиды, особенно связанные с невозвращенными долгами.

Венецианская отметила, что зависть к чужому достатку или личному счастью также не удастся утаить. Кроме того, возможны ссоры с близкими и значимыми людьми. В целом день по настроению будет напряженным, тревожным и наполненным ощущением, что точно произойдет что-то неприятное, даже при отсутствии к этому предпосылок.



Эксперт рекомендовала 5 ноября не брать в долг и не кредитоваться, не винить себя в сложившихся ситуациях. При этом также стоит избавиться от старых вещей и записей в телефоне. Стоит отдать предпочтение очищающим процедурам (скрабы, пилинг, баня), уборке в доме и на рабочем месте, а также поставить на паузу любые вредные привычки.

