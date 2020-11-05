Ученые выявили новый ранний симптом коронавируса

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Новый ранний симптом коронавируса обнаружили исследователи из Франции и Испании. О результатах научной работы экспертов сообщает "Газета.ру".

Ученые проанализировали исследования, посвященные влиянию коронавируса на центральную нервную систему. Именно на нее также оказывает влияние COVID-19: вирус вызывает головную боль и нейрокогнитивные изменения.

Эксперты обнаружили, что одним из них может являться делирий – вид психического расстройства, которое проявляется помрачением сознания. Также у пациентов с делирием может нарушаться внимание, восприятие, мышление и эмоции.

Ранее ученым удалось выявить еще один новый симптом коронавируса. Исследователи выяснили, что у пациентов с COVID-19 может закладывать уши.