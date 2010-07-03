"Вояджер-2" отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

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Межпланетный аппарат "Вояджер-2" послал сообщение на Землю из межзвездного пространства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.

Аппарат достиг межзвездного пространства 5 ноября 2018 года. Ему потребовался год, чтобы собранные им данные дошли до Земли и были расшифрованы учеными. Журнал Nature Astronomy опубликовал пять научных статей, в которых рассказывает о наблюдениях во время прохождения аппарата через гелиосферу.

В исследованиях описывается работа пяти приборов "Вояджер-2": датчика магнитного поля, двух приборов для обнаружения энергетических частиц и еще двух – для изучения плазмы. Благодаря исследованию можно определить предел окружающей среды Солнца и начало межзвездного пространства.

"Вояджер-2" стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы. Первым это сделал "Вояджер-1", он покинул пределы Солнечной системы в 2012 году. Оба аппарата были запущены в 1977 году в рамках миссии по изучению окраин Солнечной системы. Они смогли собрать сведения о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне и открыли несколько новых спутников.

