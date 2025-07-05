Астронавт NASA сняла редкий "спрайт" с борта МКС

Фото: x.com/Astro_Ayers

Астронавт NASA Николь Айерс с борта Международной космической станции (МКС) засняла редкое атмосферное явление во время грозы над Мексикой – "спрайт". Снимок она опубликовала на своей странице в соцсети X.

Кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы возникают во время грозовых активностей, их практически не видно с поверхности Земли.

Как пояснила Айерс, полученные изображения могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, а также физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.

Ранее астронавту NASA Энн Макклейн, которая находится на борту космического корабля SpaceX Dragon, удалось заснять "танцующее" полярное сияние. Оно появилось после сильной геомагнитной бури.

По словам Макклейн, теперь она хочет увидеть полярное сияние с Земли.

