Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

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Первый канадский астронавт Марк Гарно ушел из жизни в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CTV.

Отмечается, что последние дни Гарно провел в кругу близких, сохранив ясность ума.

"Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи. Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней", – заявила супруга астронавта Пэм Гарно.

Гарно родился в канадском городе Квебек. Его первый полет в космос был совершен в 1984 году на борту американского космического корабля. После астронавт отправлялся в космос еще два раза.

В период с 2001 по 2006 год Гарно возглавлял Канадское космическое агентство. В 2015 году он занял должность руководителя министерства транспорта, а в 2021 году возглавил МИД Канады.

