Эксперт оценил риск падения китайской ракеты на Россию

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил в эфире НСН вероятность падения китайской ракеты "Чанчжэн-5" на Россию.

По словам специалиста, приближающаяся к Земле ступень ракеты сгорит при входе в атмосферу.

"Ступень – это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит", – пояснил специалист.

Ионин считает, что можно вообще не придавать этому значение, так как подобное происходит постоянно. Эксперт добавил, что никакой угрозы для Земли ракета не представляет.

Ранее стало известно, что в ближайшие выходные на Землю может упасть китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая после запуска вышла из-под контроля. Пока не уточняется, в каком именно районе это может произойти.