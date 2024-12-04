The Conversation: ученые обнаружили "третье состояние" между жизнью и смертью

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Американские исследователи Питер Нобл и Алекс Пожитков обнаружили "третье состояние", существующее за пределами традиционных представлений о жизни и смерти. Исследование ученых опубликовано в издании The Conversation.

Отмечается, что Нобл и Пожитков показали, что традиционно восприятие смерти как необратимого прекращения всех функций организма может оказаться ошибочным. Ученые выяснили, что клетки умерших лягушек при определенных условиях могут трансформироваться.

По их словам, после смерти клетки организма продолжают самоорганизовываться, создавать примитивные, но жизнеспособные структуры, а также реагировать на окружающую среду. Данный феномен исследователи назвали биоботом.

Нобл и Пожитков убеждены, что в перспективе открытие способно изменить представление людей о жизни и том, что происходит после ее конца. Кроме того, оно может повлиять на биологию и медицину, представляя новые пути для изучения клеточной регенерации.

Ранее американские ученые обнаружили механизм, позволяющий саламандрам успешно отращивать утраченные конечности и органы, в том числе сердце и мозг. Исследователям удалось определить, какие белки ответственны за регенерацию новых клеток.