04 декабря, 11:28Наука
Чернышенко заявил, что орбитальную группировку спутников РФ обновят до 2030 года
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
До 2030 года в России обновят государственную орбитальную группировку спутников на геостанционарных орбитах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
"Будет обновлена (в рамках реализации стратегии отрасли связи) государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах", – цитирует его ТАСС.
Вместе с этим вице-премьер добавил, что в РФ создадут и выведут на орбиту 19 комических аппаратов.
До этого правительство России согласовало с Китаем совместный проект создания станции на Луне. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. Товары, предназначенные для Луны, будут освобождены от налогов и таможенных пошлин.
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