Чернышенко заявил, что орбитальную группировку спутников РФ обновят до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

До 2030 года в России обновят государственную орбитальную группировку спутников на геостанционарных орбитах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Будет обновлена (в рамках реализации стратегии отрасли связи) государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим вице-премьер добавил, что в РФ создадут и выведут на орбиту 19 комических аппаратов.

До этого правительство России согласовало с Китаем совместный проект создания станции на Луне. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. Товары, предназначенные для Луны, будут освобождены от налогов и таможенных пошлин.



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