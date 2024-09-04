NASA отправит зонд для поиска условий для жизни на спутнике Юпитера в октябре

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NASA планирует совместно с компанией SpaceX осуществить запуск космического зонда Europa Clipper к ледяной луне Юпитера Европе для поиска условий возможности жизни на ней. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

"NASA и SpaceX планирует осуществить запуск миссии Europa Clipper, которая поможет ученым понять, может ли одна из ледяных лун Юпитера быть пригодна для жизни, стартовое окно открывается 10 октября", – указано в сообщении.

Запуск аппарата с космодрома на мысе Канаверал будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. Аппарат для исследования луны Юпитера будет оснащен девятью научно-исследовательскими инструментами и экспериментальным аппаратом по изучению гравитации. Информацию о Европе зонд будет собирать с его орбиты.

Главными задачами миссии станут определение природы ледяной корки планеты, океана под ней, а также строения и геологии спутника. Согласно данным ученых, под ледяной поверхностью Европы может существовать океан, превышающий по своему объему все океаны на Земле, в котором потенциально могут существовать места, способные поддерживать жизнь.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. В перспективе работа работа продлится до 2027–2028 годов. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что это необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности.