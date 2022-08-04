Дата выхода РФ из проекта МКС будет зависеть от ее технического состояния – "Роскосмос"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Точная дата выхода России из проекта МКС пока не установлена, поскольку она будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Об этом сообщает РИА Новости.

"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", – пояснил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по Международной космической станции официального предупреждения о планах выхода из проекта. По его словам, этот процесс будет запущен после 2024 года. Борисов отметил, что необходимости покидать МКС сегодня нет, однако выход из проекта уже утвержден.