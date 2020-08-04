Российские ученые смоделировали материал для хранилищ водорода

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Специалисты из Южно-Уральского государственного университета смоделировали возможный перспективный материал для водородных хранилищ. Их предполагается устанавливать на транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По мнению специалистов, водородная энергетика стремительно развивается во всем мире. А это, в свою очередь, может поспособствовать появлению эффективного и экологически чистого энергоносителя. Именно в связи с этим исследователи института занялись разработкой компактных и безопасных хранилищ для размещения и перевозки водорода.

Ученые выяснили, что наноматериалы подходят под поставленную задачу. Однако они, несмотря на свою высокую термическую стабильность, сами по себе слабо связывают водород. Соответственно, поверхность пористого углеродного материала необходимо покрывать, например, литием.

"Атомы лития, напротив, хорошо связываются с карбином и в то же время связывают водород достаточно сильно для того, чтобы образовавшийся комплекс "карбин-атом лития-молекулы водорода" не распадался при температурах в районе комнатной, то есть при температурах предполагаемой эксплуатации хранилищ", – приводит РИА Новости слова участника исследования, профессора Валерия Бескачко.

Ученый добавил, что литий в данном случае выступает в роли своеобразного клея для молекул водорода, которые сам карбин удержать не может.

В настоящее время участники исследований провели компьютерное моделирование. Эффективность карбина, покрытого литием, еще под вопросом.

"Результаты, которые мы получили для легированного литием карбина, подтверждают его привлекательность как материала для водородных хранилищ, а значит, эту структуру стоит получить и экспериментально", – поделилась соавтор работы, аспирант Екатерина Аникина.

В пресс-службе вуза отмечают, что проделанная работа является "проводником для экспериментов".

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