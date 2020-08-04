Ученые из МФТИ разработали систему стереозрения для роботов-футболистов

09:18
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали систему стереозрения, которую можно применить к роботам-футболистам. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Стереозрение – это зрение, которое позволяет роботу воспринимать пространство трехмерно, а не двумерно. За счет сопоставления двух плоских изображений, поступающих в каждый глаз-камеру, получается одно объемное изображение, синтезируемое мозгом-компьютером", – объяснил руководитель команды МФТИ по робофутболу "Старкит" Сергей Семендяев.
По словам специалиста, разработка поможет увеличить игровые возможности роботизированных механизмов, поскольку устройства смогут качественнее определять расстояние до тех или иных объектов. При этом эксперт подчеркнул, что разработки в области робофутбола имеют значение для всей робототехники в целом.
"Разработка "спортивных" роботов имеет целью развитие робототехники в целом. Это мультидисциплинарная область, затрагивающая многие научно-технические аспекты, напрямую связанная с повышением качества жизни человека", – заявил Семендяев.
Руководитель команды "Старкит" рассказал, что работы по системе стереозрения идут активно, представить ее планируют к весне 2021 года.
Ранее в департаменте ЖКХ рассказали о применении роботов в Москве. Устройства задействуют как для диагностики, так и для мелкого ремонта. Роботы преимущественно оснащены камерами и позволяют специалистам более тщательно проверять трубы и потенциальные аварийные места в инженерных системах города.
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