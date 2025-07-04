Ученый Кравченко: москвичи смогут наблюдать Меркурий и Марс вечером 4 июля

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Меркурий и Марс можно будет наблюдать на ночном небе над Москвой в пятницу, 4 июля. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко.

"Меркурий достигнет вечерней (восточной. – Прим. ред.) элонгации – наиболее удаленного положения от Солнца на нашем небе", – объяснила специалист.

Такое происходит несколько раз за год, так как большую часть времени ближайшая к Солнцу планета находится либо за светилом, либо слишком близко к нему, чтобы ее можно было рассмотреть с Земли.

Меркурий можно будет увидеть невооруженным глазом в западной части неба. Он будет выглядеть, как тусклая звезда. Но, в отличии от настоящих звезд, планеты не мерцают.

"Ищите Меркурий сразу после после того, как Солнце зайдет за горизонт. В Москве это будет примерно с 21:30 до 22:30 часов", – отметила Кравченко.

Для наблюдений лучше всего подойдет равнинная местность. Также можно наблюдать за Марсом, похожим на тусклую оранжевую звезду. Планета окажется южнее Меркурия.

"Если посмотреть на Меркурий в любительский телескоп, можно увидеть полумесяц, так как с Земли сейчас видна только половина освещенного диска планеты", – указала ученый.

У тех, кто не успеет посмотреть на Меркурий 4-го числа, получится это сделать в последующие дни. Но Кравченко предупредила, что каждый последующий день видимость планеты станет ухудшаться из-за ее приближения к Солнцу.

Текущим летом москвичи смогут увидеть знаменитый звездопад Персеиды. Он начнется в конце июля и продлится до 31 августа. А его максимум придется в ночь на 12 августа. Кроме того, все лето перед восходом Солнца в восточной стороне неба можно будет достаточно четко видеть Венеру.

