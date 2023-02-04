Украина вышла из соглашения с Россией о совместном исследовании космоса

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Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о расторжении соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса, передает ТАСС.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", – заявил Мельничук.

Договор между странами был подписан в 1996 году.

Ранее в Белоруссии сообщили о планах запустить российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. По словам директора предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергея Золотого, старт может произойти в 2028 году.

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