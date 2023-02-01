США запретили ввоз в РФ южнокорейского спутника по контракту на запуск

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Соединенные Штаты запретили ввоз в Россию южнокорейского спутника, который планировалось запустить на ракете "Ангара-1.2" в соответствии с заключенным контрактом, заявил генеральный директор предприятия – производителя "Ангары" Центра Хруничева Алексей Варочко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что заказчик – Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) – не имеет прямых отношений с российскими компаниями. По словам Варочко, в 2016 году KARI заключил соглашение с дочерним предприятием Центра Хруничева в США – компанией ILS. Он уточнил, что российское предприятие участвует в проекте в рамках субконтракта.

"Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе "Ангара-1.2" Центром Хруничева выполнены. Кроме того, на сегодняшний день контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта", – рассказал Варочко.

По его словам, Минторг США приостановил лицензию на транспортировку спутника KOMPSAT-6 в Россию, помешав российской стороне выполнить свою часть обязательств по предстартовой подготовке и проведению запуска. Варочко отметил, что американские власти приостановили лицензию на бессрочной основе.

"Этот факт еще раз подтверждает влияние санкций на экономику тех стран, которые к ней присоединились, и международное сотрудничество в космосе в целом. Но мы продолжаем рассматривать возможные пути продолжения сотрудничества с учетом реалий и особенностей современного мира", – заключил глава Центра Хруничева.

Ранее министерство науки Южной Кореи сообщило о расторжении контракта с Россией на запуск многоцелевого спутника Arirang 6 в связи с международными санкциями. В ведомстве отметили, что космический аппарат запустят не на российской "Ангаре-1.2", а на европейской Vega-C.

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