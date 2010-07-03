Физики узнали, как "спасти" кота Шредингера

Физики из США выяснили, как можно предвидеть "непредсказуемые" квантовые переходы внутри атомов и обращать их вспять. Таким способом можно даже "спасти" от мучительной смерти знаменитого кота Шредингера, сказано в журнале Nature.
Златко Минев из Йельского университета сравнил квантовые переходы в атомах с извержениями вулканов, которые невозможно предсказать в долгосрочном плане. Тем не менее, считает ученый, "если правильно следить за подобным объектом, то мы можем получить достаточно точное предупреждение о грядущей катастрофе и начать действовать еще до того, как она произойдет".
Так называемый кот Шредингера – "участник" мысленного эксперимента, предложенного в 1935 году австрийским физиком Эрвином Шредингером, чтобы доказать абсурдность квантовой механики. В закрытый ящик помещается кот и механизм, открывающий емкость с ядом при распаде радиоактивного атома. Как отметил автор мысленного теста, это может произойти когда угодно – точный момент распада не известен. Таким образом, отмечал Шредингер, кот, в соответствии с принципами квантовой физики, одновременно и жив, и мертв. Отсюда берет начало термин "квантовая суперпозиция", то есть совокупность состояний, в которых одновременно может пребывать кот или любой другой объект квантового мира.
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний. До недавнего времени не было известно, как именно это происходит. Некоторые ученые, такие как Нильс Бор, полагали, что квантовые переходы предсказать невозможно, так как они – мгновенны.
Минев и его коллеги из Франции и Новой Зеландии поставили под сомнение теорию Бора после экспериментов с синтетическими атомами – сверхпроводящими кубитами. Такие атомы могут находиться в двух возбужденных состояниях: "светлом", которое можно увидеть, и "темном", то есть скрытом от наблюдателей. В ходе экспериментов физики пришли к выводу, что квантовые переходы не мгновенны и их можно предсказать в краткосрочной перспективе.
Таким образом, считают американские ученые, жизнь кота Шредингера не обязательно всецело зависит от случая: в определенной ситуации и при определенной сноровке его можно спасти.
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