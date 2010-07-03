Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу

Созданный в Гарварде группой Михаила Лукина квантовый компьютер решил первую серьезную задачу. Вычислительная машина экспериментально подтвердила теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи. Статья опубликована в журнале Nature.

Ученые исследовали квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе. Для этого они использовали 51-кубитный квантовый компьютер, который они создали в 2017 году.

Физики смогли не только проверить закон универсальности фазовых переходов, а также подтвердить модель Киббла-Журека для описания процесса рождения Вселенной и появления в ней неоднородностей, но и воспроизвести современные теоретические поправки.

Они показали, что фазовые переходы возникают благодаря формированию так называемых топологических дефектов. Их нельзя "разгладить" в рамках той системы, где они рождаются. Причиной этих дефектов являются тепловые или квантовые флуктуации.

Ранее сообщалось, что российские, американские и швейцарские ученые заставили квантовый компьютер на долю секунды вернуться в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики.

В докладе ученых, приведенном в журнале Scientific Reports, отмечается, что это одна из серии работ, посвященных возможности нарушить второе начало термодинамики, – закона физики, тесно связанного с различием между прошлым и будущим. Исследователи искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону.