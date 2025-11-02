График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 14:46

Наука

Сильные вспышки начались на Солнце после двухнедельного перерыва

Фото: 123RF.com/yourapechkin

После двухнедельного перерыва на Солнце вновь начали происходить сильные вспышки. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на две недели. Ночью, около четырех часов по Москве, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0", – отметили ученые.

Явление длилось около 11 минут и не оказало влияние на Землю.

По мнению экспертов, зафиксированная вспышка стала предвестником нового периода высокой активности Солнца. Ее пик ожидается с 3 по 9 ноября. Также на видимом краю звезды выявили два мощных магнитных центра. По предварительным данным, активность может достичь Земли в середине недели.

Ранее на Солнце произошел масштабный взрыв после серии выбросов плазмы. Ее облако оказалось направлено в сторону объекта 3I/ATLAS. При этом космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг звезды спутник Solar Orbiter на данный момент находится напротив обращенной к Земле стороны.

