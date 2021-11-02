Земля максимально приблизится к Урану 5 ноября

Фото: depositphotos/titoOnz
Расстояние между Землей и Ураном окажется минимальным 5 ноября в 03:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
"Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 миллиарда километров (18,73 астрономической единицы), а видимый диаметр планеты – наибольший в году (3,7 угловой секунды)", – говорится в сообщении.
Астрономы отметили, что Уран с каждым годом располагается выше северных широт, а лучшим временем для его наблюдения является осень и конец зимы.
"Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли, а ее диск полностью освещен Солнцем", – поясняется в сообщении.
Ранее российский астроном Владимир Сурдин заявил, что гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием.
Он напомнил, что в последний раз такая катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад, когда в результате последовавших глобальных климатических изменений вымерли динозавры.
Ученые сообщили о приближении огромного облака плазмы к Земле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: