Земля максимально приблизится к Урану 5 ноября

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Расстояние между Землей и Ураном окажется минимальным 5 ноября в 03:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

"Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 миллиарда километров (18,73 астрономической единицы), а видимый диаметр планеты – наибольший в году (3,7 угловой секунды)", – говорится в сообщении.

Астрономы отметили, что Уран с каждым годом располагается выше северных широт, а лучшим временем для его наблюдения является осень и конец зимы.

"Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли, а ее диск полностью освещен Солнцем", – поясняется в сообщении.

Ранее российский астроном Владимир Сурдин заявил, что гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием.

Он напомнил, что в последний раз такая катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад, когда в результате последовавших глобальных климатических изменений вымерли динозавры.

