Диетолог усомнился в пользе бега для похудения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заявление ученых из Тайваня о том, что люди, генетически предрасположенные к ожирению, могут похудеть только благодаря бегу, прокомментировал ИА "НСН" врач-диетолог Александр Немов.

По его мнению, лучше всего борьбе с лишним весом способствует "чуть-чуть ускоренная ходьба", причем со сменой степени тяжести нагрузки. Как подчеркнул специалист, ходьба "должна быть рваной: сначала идешь нормально, потом минуты на две–три ускоряешься, потом опять замедляешься". Таких упражнений вполне достаточно "для нагрузки и для сжигания лишних калорий", считает эксперт. Остальные советы он назвал "ерундой, высосанной из пальца".

Как пояснил Немов, другие виды спорта, предложенные тайваньскими диетологами: бег, йога, походы в горы и спортивные танцы, – для организма человека могут быть как полезны, так и вредны. Главное – "не переусердствовать", делать все в меру, отметил собеседник агентства.

Так, по мнению Немова, "бег не есть натуральное поведение человека, а значит, оно ведет к заболеванию, тому или иному". Йога, в свою очередь, "к проблеме ожирения не имеет никакого отношения", а поход в горы связан с перепадами давления, которые могут вызвать кислородное голодание. "Спортивные танцы, опять же, без фанатизма, чтоб не поломать ничего – почему бы и нет?" – добавил специалист.

Ранее американские ученые обнаружили целый класс кишечных бактерий, которые способны помочь в борьбе с ожирением. Как показали опыты на мышах, грызуны со сниженным количеством клостридий не могут оставаться стройными даже при сбалансированном питании. И только искусственно повысив количество Clostridia, можно изменить ситуацию – мыши начинают сбрасывать вес. По мнению ученых, клостридии блокируют всасывание жира в кишечник, что и приводит к похудению.