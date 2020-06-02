NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

Фото: depositphotos/egal

К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Астероид получил название 163348 (2002 NN4). Его диаметр – от 250 до 570 метров. В агентстве отмечают, что он пролетит мимо Земли на расстоянии 5,1 миллиона километров со скоростью 11,1 километра в секунду.

Всего на сегодняшний день астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц или 7 миллионов километров, около 8 тысяч астероидов размерами более 140 метров.

Эксперты NASA отмечают, что такие небесные тела относятся к категории "потенциально опасных". Общее число же крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.

Ранее ученые обнаружили необычный астероид на орбите Юпитера. Небесное тело выявили в составе Троянской группы в июне 2019 года, а его отличительной чертой назвали "хвост", аналогичный кометному.

