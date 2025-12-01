Форма поиска по сайту

01 декабря, 21:20

Наука

На Солнце нашли самый крупный комплекс пятен в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце сформировался самый крупный комплекс пятен в 2025 году – южная группа, вышедшая к Земле двое суток назад, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, суммарная площадь комплекса равна 1 600 единиц – около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке (значения около 2 800 единиц). При этом площадь группы пятен уже на треть больше прежнего рекорда года в 1 200 единиц, который был зафиксирован в мае.

Астрономы NOAA разбили данный комплекс сразу на три группы пятен. Единая площадь комплекса была разделена, в результате чего центральная группа 4294 лишилась значительной доли площади.

"Самой главной загадкой последних двух суток является молчание данной группы, которое по степени непонятности уже сравнялось с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной", – уточнили в РАН.

Ученые предположили, что энергия может копиться для супервзрыва или же вспышки может не быть вовсе.

Ранее на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек класса Х 2025 года. Она попала в пятерку самых сильных. По предварительным данным, ее мощность составила Х1,95 балла. Отмечается, что место формирования вспышки расположено далеко от линии Солнце – Земля.

На Солнце произошла серия из пяти мощных вспышек

