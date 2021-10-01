Москва онлайн: биолог Александр Панчин расскажет о происхождении коронавируса

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2 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление биолога, научного журналиста и писателя Александра Панчина на фестивале науки Geek Picnic.

Ученый расскажет о происхождении коронавируса и разрушит связанные с ним мифы, которые в огромном количестве возникли за время пандемии.

Geek Picnic – масштабный научно-популярный фестиваль, посвященный новым технологиям, науке и творчеству. На нем с лекциями и мастер-классами выступают известные ученые, писатели, блогеры. Первый фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в 2011 году, а с 2014 года Geek Picnic проводится и в Москве.

Смотрите прямую трансляцию 2 октября в 18:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.